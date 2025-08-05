Биолог Золотарева сообщила, что галечные пляжи менее подвержены микробному загрязнению

Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева поделилась с «Газетой.Ru» информацией о различиях между песчаными и галечными пляжами с точки зрения риска заражения инфекциями.

На песчаных пляжах, по словам эксперта, создаются благоприятные условия для размножения бактерий из-за пористой структуры песка, который задерживает органические загрязнения.

«Мелкие частицы песка создают благоприятные условия для размножения бактерий, таких как кишечная палочка, стафилококки и энтерококки», — объяснила она. Особо уязвимы дети и люди с ослабленным иммунитетом.

Галечные пляжи, благодаря гладкой поверхности камней и циркуляции морской воды, менее подвержены микробному загрязнению. Исследования показывают, что уровень микробной обсемененности у галечных пляжей на 30–40 % ниже, чем у песчаных.

Однако микробиологическая безопасность зависит не только от типа покрытия, но и от санитарного состояния территории. «Даже галечный пляж может быть опасен для здоровья, если рядом расположены сточные коллекторы или отсутствует контроль за животными», — заключила эксперт.