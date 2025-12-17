Биолог Золотарева рассказала, что качественная искусственная ель несет не больше риска, чем живая

В преддверии новогодних праздников люди часто спорят о том, какая елка лучше — живая или искусственная. Некоторые ценят аромат хвои и традиционную атмосферу, другие — удобство и практичность. Кандидат фармацевтических наук и биолог Мария Золотарева в беседе с KP.RU поделилась своими мыслями на этот счет.

По словам эксперта, если искусственная елка изготовлена из качественного материала и имеет сертификат, то она не представляет большего риска для здоровья, чем живая. Однако важно поддерживать искусственное дерево в чистоте: мыть его перед каждым использованием и перед хранением, чтобы предотвратить накопление пыли и снизить риск возникновения заболеваний легких.

Золотарева также призналась, что в ее доме стоит искусственная елка, поскольку она проста в использовании и удобна. Изделие не осыпается, не колет руки при украшении и может стоять очень долго.