Биолог Воробьев дал советы, как бороться со слизнями, муравьями и тлей на дачном участке

Слизни, муравьи и тля — одни из главных вредителей на дачном участке. Биолог и агроном Михаил Воробьев рассказал Life.ru , как с ними бороться.

Для борьбы со слизнями есть два основных метода: химический и механический. В первом случае используют специальные препараты-моллюскоциды, которые рассыпают по участку. Во втором случае вредителей собирают и уничтожают вручную или с помощью подручных средств.

«Лично я предпочитаю просто раздавливать — одномоментно и без лишних мучений», — говорит Михаил Воробьев.

Для борьбы с муравьями существуют готовые препараты, которые заливают в муравейники или рассыпают в местах скопления насекомых.

С тлей ситуация проще: для борьбы подходят любые инсектициды, так как тля относится к наиболее уязвимым вредителям. Важно не ждать массового распространения вредителей, а регулярно осматривать посадки, особенно нижнюю сторону листьев и влажные участки под кустами. На ранних стадиях с тлей хорошо справляются мыльный раствор или зольный настой.

Муравейники, расположенные прямо на грядках, можно перекапывать и заливать кипятком. Для борьбы со слизнями помогают рыхление почвы и простые ловушки — мокрые тряпки или кусочки картофеля.

Если время упущено, то без химии не обойтись. Главное — выбирать препараты, которые разрешены для овощных культур, и строго соблюдать дозировку.