Биолог Сулянок посоветовал не хранить домашние заготовки больше года

Биолог, доцент кафедры биотехнологии и технологии биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что срок хранения домашних заготовок зависит от температуры хранения, уровня кислотности, содержания сахара и соли, а также наличие воздуха в банке.

Обычно заготовки могут простоять не больше года, после истечения этого срока от них стоит избавиться. Продукт портится гораздо быстрее, если были нарушены условиях хранения, например, в помещении было слишком влажно, написал сайт kp.ru.

Об испорченности продукта говорит вздутие крышки, образование плесени или пузырьков газа. Также важно обращать внимание на изменение цвета, запаха или вкуса у заготовки, сказал Суслянок.

День города в Москве — 2024: куда пойти и чем заняться

Неведомые зверушки. Кто такие фурри и чем они отличаются от квадроберов

Mike Schiller/Geisler-Fotopress

ВСУ увязли под Курском. ВС России перешли в наступление в Донбассе

Belkin Alexey/news.ru

Работодатели рассказали об отношении к личным увлечениям кандидатов

пресс-служба соцсети «Одноклассники»

Политические кошки-мышки. Украина получит ракеты JASSM, что будет дальше?

Us Air Force / ZUMAPRESS.com

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте