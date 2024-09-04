Биолог Сулянок посоветовал не хранить домашние заготовки больше года

Биолог, доцент кафедры биотехнологии и технологии биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что срок хранения домашних заготовок зависит от температуры хранения, уровня кислотности, содержания сахара и соли, а также наличие воздуха в банке.

Обычно заготовки могут простоять не больше года, после истечения этого срока от них стоит избавиться. Продукт портится гораздо быстрее, если были нарушены условиях хранения, например, в помещении было слишком влажно, написал сайт kp.ru.

Об испорченности продукта говорит вздутие крышки, образование плесени или пузырьков газа. Также важно обращать внимание на изменение цвета, запаха или вкуса у заготовки, сказал Суслянок.