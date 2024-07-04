Биолог Сотская: работа в саду помогает снизить уровень стресса и тревожности

Кандидат биологических наук Мария Сотская рассказала, как работа в саду влияет на организм и состояние человека. Такая деятельность положительно сказывается на удовлетворенности жизнью, отметила эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

По ее словам, еще один плюс — снижение уровня стресса и тревожности. Яркие цветы и зеленые растения создают атмосферу радости, пояснила специалист.

Сотская добавила, что это увлечение помогает сохранить когнитивные способности. Садоводство — многопрофильное интеллектуальное занятие, которое требует расширения кругозора.

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