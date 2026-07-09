Биолог Смирнов рекомендовал убрать азот из удобрений для капусты при появлении кочанов

Кандидат биологических наук Сергей Смирнов рассказал Ura.ru , как правильно подкармливать капусту в июле, когда уже формируются кочаны.

По словам эксперта, от правильного ухода в этот период зависит, насколько плотными и крупными они вырастут. До момента завязывания кочанов капусту подкармливают комплексными удобрениями с равномерным соотношением азота, фосфора и калия — например, 16:16:16 или 20:20:20.

Как только кочанчики достигнут диаметра пять сантиметров, азот нужно убрать из удобрений, чтобы не накапливались нитраты и не было избыточно рыхлого кочана. Это касается белокочанных сортов капусты.

Для подкормки специалист рекомендовал монофосфат калия, сульфат калия и другие удобрения с преобладанием калия и фосфора. Частично азот можно оставить, но его доля не должна превышать 5–10% от общего состава.