Биолог Горбачева: голуби легко могут стать переносчиками различных заболеваний

Свалки мусора привлекают различных синантропных животных — тех, которые приспособились к жизни рядом с человеком. В их число входят голуби, которые легко могут стать переносчиками различных заболеваний, рассказала кандидат биологических наук Анжелика Горбачева сайту fonar.tv.

По словам специалиста, самым опасным заболеванием, которое переносят голуби, считается орнитоз или пситтакоз. Инфекция передается воздушно-капельным путем, то есть заразится можно просто находясь вблизи стаи голубей. Особенно этому риску подвержены дети и люди со сниженным иммунитетом, сообщил сайт bel.ru.

Кроме того, голуби являются переносчиками листериоза. Это заболевание поражает центральную нервную систему, печень и лимфоидные органы, отметила Горбачева.