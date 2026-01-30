Биолог Гольдфарб и писатель Шенкман пополнили реестр иноагентов

Минюст включил в реестр иностранных агентов биолога и общественника Александра Гольдфарба*, писателя и журналиста Яна Шенкмана*, а также проекты «Швейцария для всех»**, «Новая вкладка»**, «Дозор в Волгограде»** и «MISRA»/«МИСРА ТВ»**. На это указали в еженедельном пресс-релизе ведомства.

По данным ведомства, оба лица, внесенные в список, выступали против СВО, распространяли фейки о российской армии, сотрудничали с другими иноагентами. Они живут за границей. Кроме того, Гольдфарб* сравнивал Россию с террористической организацией.

Медиапроекты также распространяли фейки о российской армии, сотрудничали с другими иностранными агентами, а в «Швейцарии для всех»** иноагенты есть и в руководстве. Создатели трех из четырех проектов живут за границей.

В то же время общественную организацию «Информационно-методический центр „Анна“» исключили из реестра из-за ликвидации.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин анонсировал новый законопроект, который позволит дополнительно усилить контроль за иноагентами.

*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.

**СМИ, выполняющие функции иностранных агентов.