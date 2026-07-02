Биолог Глазков рассказал, что комары находят жертву по концентрации углекислого газа, тепловому излучению и запаху пота

В Новосибирской области наступил пик активности комаров. Кандидат биологических наук, член Русского географического общества Павел Глазков рассказал ТАСС , какие факторы делают человека более заметной целью для насекомых.

По словам эксперта, комары находят жертву по концентрации углекислого газа, тепловому излучению и запаху пота. Употребление пива может повысить вероятность укусов примерно на 10–15%, так как алкоголь усиливает выделение углекислого газа.

«Комары обнаруживают жертву по концентрации углекислого газа, тепловому излучению и запаху пота. Пиво провоцирует брожение в организме, учащается выдох, и запах этого „выхлопа“ становится более выраженным. Я думаю, привлекательность для комаров в таких случаях действительно возрастает процентов на 10–15», — цитирует «ФедералПресс» слова Глазкова.

Также специалист поделился способом сократить количество насекомых на дачном участке без применения химии. Для этого подойдет простая ловушка из пластиковой бутылки, воды, сахара и дрожжей. Во время брожения смесь выделяет углекислый газ, который привлекает комаров, после чего они попадают внутрь емкости.

Чтобы снизить риск укусов, специалисты рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду при отдыхе на природе и не забывать о москитных сетках.