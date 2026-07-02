Биолог Глазков рассказал, что комары находят жертву по концентрации углекислого газа, тепловому излучению и запаху пота
В Новосибирской области наступил пик активности комаров. Кандидат биологических наук, член Русского географического общества Павел Глазков рассказал ТАСС, какие факторы делают человека более заметной целью для насекомых.
По словам эксперта, комары находят жертву по концентрации углекислого газа, тепловому излучению и запаху пота. Употребление пива может повысить вероятность укусов примерно на 10–15%, так как алкоголь усиливает выделение углекислого газа.
«Комары обнаруживают жертву по концентрации углекислого газа, тепловому излучению и запаху пота. Пиво провоцирует брожение в организме, учащается выдох, и запах этого „выхлопа“ становится более выраженным. Я думаю, привлекательность для комаров в таких случаях действительно возрастает процентов на 10–15», — цитирует «ФедералПресс» слова Глазкова.
Также специалист поделился способом сократить количество насекомых на дачном участке без применения химии. Для этого подойдет простая ловушка из пластиковой бутылки, воды, сахара и дрожжей. Во время брожения смесь выделяет углекислый газ, который привлекает комаров, после чего они попадают внутрь емкости.
Чтобы снизить риск укусов, специалисты рекомендуют использовать репелленты, носить закрытую одежду при отдыхе на природе и не забывать о москитных сетках.