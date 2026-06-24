Биолог Фергюсон объяснила, что запах и шерсть собак привлекают клещей

Владельцы собак часто сталкиваются с проблемой клещей после прогулок. Питомцы могут приносить паразитов в дом, где те способны укусить человека. Об этом напомнили «Известия» .

По словам биолога Лауры Фергюсон, собаки привлекают клещей своим теплом, углекислым газом, запахом и шерстью. Густой покров позволяет клещу оставаться незамеченным и искать место для укуса.

Ветеринары рекомендуют осматривать собаку после каждой прогулки, особенно участки вокруг ушей, под ошейником, между пальцами лап, возле хвоста и под передними конечностями.

Специалисты предупреждают, что клещи могут путешествовать на шерсти животного и перебраться на человека или найти укромное место в помещении. Поэтому важно проверять собаку и собственные вещи после прогулки.