Биолог Федоров связал рост популяции медуз в Азовском море с изменениями гидрологических параметров воды

Кандидат биологических наук Дмитрий Федоров рассказал РИА «Новости» о причинах роста популяции медуз в Азовском море. По его словам, это связано с изменениями гидрологических параметров воды.

Эксперт пояснил, что в Азовском море встречаются два основных вида медуз — аурелия ушастая и корнерот. Они не являются постоянными обитателями акватории, а попадают сюда из Черного моря через Керченский пролив. Медузы реагируют на изменения погодных условий и следуют за течениями, написала «Кубань 24».

«Из-за того, что соленость Азовского моря повысилась, условия для их размножения стали благоприятнее. Пик численности обычно приходится на конец июля — начало сентября, когда вода максимально прогревается», — пояснил Федоров.

Биолог также отметил, что смертельно опасных видов медуз в Азовском море нет. Однако при контакте с этими беспозвоночными и возникновении ожога специалист рекомендовал незамедлительно промыть пораженный участок кожи пресной водой. При выраженной реакции или наличии аллергии необходимо обратиться за медицинской помощью.