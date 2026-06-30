Биолог Чернов назвал август и сентябрь лучшим временем для пересадки большинства луковичных культур

Многие дачники забывают о цветниках после увядания тюльпанов и нарциссов, однако биолог-биоинженер, агроэксперт сети строительных гипермаркетов «Дом Лента» Тимур Чернов рассказал Life.ru , что судьба будущих бутонов решается летом.

Чтобы луковичные растения радовали пышным цветением, важно подкармливать их с учетом сезона. Весной они нуждаются в азоте для наращивания зеленой массы, летом — в калии для укрепления луковиц, а осенью — в фосфоре для формирования бутонов и подготовки к зиме.

Чернов отметил, что после цветения луковицы продолжают накапливать питательные вещества и формировать цветочные почки, поэтому в это время им особенно нужна подкормка. Оптимальным вариантом он назвал смесь сернокислого калия и суперфосфата в соотношении 2:1. На один квадратный метр рекомендуется внести около 30 граммов сернокислого калия и 15 граммов суперфосфата, после чего слегка заделать удобрения в почву и полить посадки.

Агроэксперт считает август и сентябрь лучшим временем для пересадки большинства луковичных культур. При посадке он советует внести суперфосфат из расчета 30–40 граммов на квадратный метр, но при этом не использовать азотные удобрения, которые стимулируют рост листьев и могут ухудшить подготовку растений к периоду покоя.

Весной схема меняется: после появления первых листьев растениям необходим азот. Для первой подкормки подойдут мочевина или аммиачная селитра. Однако во время бутонизации переизбыток азота может привести к активному наращиванию листьев вместо формирования крупных цветов.

После появления бутонов Чернов рекомендует переходить на комплексные удобрения с пониженным содержанием азота и повышенной долей фосфора и калия. Оптимальным считается соотношение N:P:K 1:2:2, которое помогает растению направить силы на цветение.