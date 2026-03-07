«Бич русского языка». Цыганова призвала штрафовать за мат в общественных местах

Певица Вика Цыганова после поездки на Байкал призвала наказывать за использование нецензурной лексики в общественных местах и туристических зонах. Свое заявление она сделала в беседе с Общественной службой новостей .

Артистка отметила, что во время путешествия по Байкалу часто встречала туристов их Москвы, которые матерились в общественных местах. Она отметила, что было стыдно слышать ругань от пьяных столичных туристов.

«Сегодняшний мат — это бич современной России. Наш святой русский язык мы убиваем и омрачаем. И это ужасно! Я думаю, что надо наказывать людей, которые разрушают этот мир нецензурной бранью, руганью, они его используют в ресторанах, в местах отдыха, на природе. Мы уподобляемся уже каким-то скотам», — заявила звезда.

Цыганова подчеркнула, что нельзя «позволять подонкам» поганить русский язык, наказанием должна быть большая сумма штрафа, чтобы «ударить по карману».

Ранее россиян предупредили о штрафах за ругань и агрессию в ПВЗ. За дебош в пункте выдачи заказов теперь могут оштрафовать.