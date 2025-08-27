Синоптик Шувалов пообещал петербуржцам августовскую погоду в начале сентября

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил RT , что начало осени в Санкт-Петербурге будет напоминать август, а изменение погоды ожидается после 5 сентября.

Как пояснил специалист, до конца текущей недели в Северной столице установится умеренно теплая погода.

«Температура в дневное время будет составлять порядка +18…+20 градусов. Кратковременные дожди вероятны сегодня, в пятницу и субботу», — добавил синоптик.

По его словам, в период с 1 по 5 сентября на территории города прогнозируется августовская погода: столбики термометров поднимутся до +23 градусов. Однако затем начнется похолодание с дождями.