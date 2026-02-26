Безработные предпенсионеры могут выйти на пенсию досрочно при одном условии

Безработные предпенсионеры, женщины с 54-[ и мужчины с 59 лет, могут досрочно выйти на пенсию, если не смогли найти работу. Об этом РИА «Новости» сообщила эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.

По ее словам, право на досрочную пенсию имеют сотрудники вредных производств: женщины — в 45 лет, мужчины — в 50. Также льготой могут воспользоваться женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем от 42 лет. Педагоги, артисты и медперсонал, отработавшие 25 лет, выходят на пенсию через пять лет после выработки стажа.

Для многодетных матерей срок выхода зависит от количества детей и составляет от 50 до 57 лет. Особые условия предусмотрены для опекунов людей с инвалидностью, жителей Крайнего Севера, оленеводов, рыбаков и охотников-промысловиков, добавила эксперт.

Основное условие для безработных предпенсионеров — постановка на учет в службе занятости и отсутствие возможности трудоустройства.

Ранее в Госдуме рассказали, когда в России повысят пенсионный возраст.