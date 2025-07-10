Безработица в России побила исторический рекорд

«Эйлер»: впервые с 2024 года безработица в России обновила исторический минимум

В России впервые с середины 2024 года нет дефицита кадров — предложение рабочей силы оказалось выше спроса на него. Об этом РИА «Новости» сообщили в аналитической компании «Эйлер».

«Безработица в России обновила исторический минимум, составив 2,2%, но отдельные показатели рынка труда указывают на возможное начало охлаждения», — отметили специалисты.

По их подсчетам, россиянин в среднем тратит на поиск работы пять недель.

В стране также зафиксировали снижение количества вакансий в расчете на безработного. Несмотря на это, баланс рабочей силы по России не является равномерным. Чаще всего работодатели нуждаются в кадрах в восточной части страны.

«Если в среднем по России число вакансий, по данным Росстата, примерно соответствует числу безработных, то в Амурской области на одного безработного приходится около 12 вакансий», — добавили в «Эйлере».

Ранее на нехватку рабочий силы в Марий Эл обратили внимание аналитики сайта hh.ru. По их данным, на каждую вакансию в регионе приходится 5,2 резюме.