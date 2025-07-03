Аналитики hh.ru отметили, что рынок труда в Марий Эл демонстрирует дефицит кадров

Эксперты с сайта hh.ru проанализировали основные показатели рынка труда в Республике Марий Эл за июнь. Сейчас в регионе на каждую вакансию приходится 5,2 резюме, что свидетельствует о нехватке специалистов, написало ИА МариМедиа .

За июнь работодатели разместили более 2,7 тысячи вакансий — это на 31% меньше по сравнению с прошлым годом. В то же время растет активность соискателей: за последний месяц было создано или обновлено 14 тысяч резюме, что на 32% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Средняя предлагаемая зарплата в регионе составляет 56,7 тысячи рублей и остается выше ожидаемой, которая сохраняется на уровне 50 тысячи рублей. Для сравнения: средняя предлагаемая зарплата по России составляет 75,5 тысячи рублей.

Работодатель может быть оштрафован за нарушение статьи 134 Трудового кодекса РФ.