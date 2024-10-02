«Безнадега». Собчак допустила, что ей не простят помощь курянам и белгородцам

Собчак: кто-то, возможно, меня не простит за помощь курянам и белгородцам

С окончанием конфликта на Украине «ничто не станет как прежде», связи разрушились не только между русскими и украинцами, но и между россиянами. Такое откровение в своем Telegram-канале опубликовала телеведущая Ксения Собчак.

Журналистка отметила, что раньше все были друзьями, партнерами и соперниками, общались и шутили, а теперь «лавочка разгромлена и прикрыта».

«Никто никого не простит быстро. Никто никому не забудет ничего. <…> Никто не будет понимающе кивать на оправдания очередного либерального антипутиниста, задонатившего на дроны украинцам, которые херачат по Белгороду, Курску, Брянску. <…> Кто-то, может, и меня не простит за помощь курянам и белгородцам, не удивлюсь», — написала Собчак.

Телеведущая назвала нынешнее время декадентским и призналась, что иногда ее «охватывает безнадега».

Министр обороны Андрей Белоусов провел встречу с военкорами, работающими на СВО. На встречу с главой Минобороны приехало 15 журналистов. Они озвучили проблемы, о которых им рассказывали бойцы в окопах, их родственники и мирные жители, оказавшиеся в зоне боевых действий.