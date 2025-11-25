Эксперт по демографии Галиев призвал вернуться к норме, когда дети рождались в возрасте от 20 до 27 лет

Для повышения рождаемости в России необходимо создать условия, при которых рождение детей станет не обузой, а стимулом для карьерного и образовательного роста, сообщил в беседе с ИА НСН эксперт по демографии Сергей Галиев.

По его мнению, важно вернуться к норме, когда дети рождались в возрасте от 20 до 27 лет. Для этого необходимо изменить восприятие рождения детей как пути к бедности.

«Родила ребенка — пожалуйста, по квоте поступай в вуз, не сдавай ЕГЭ. Если женщина родила двоих детей, пусть для нее будут льготные условия для повышения квалификации, увеличение декретного отпуска», — пояснил эксперт.

Он также отметил, что на Дальнем Востоке семьям с третьим и последующим ребенком, родившимся с 1 января 2024 года, предоставляется выплата в один миллион рублей на погашение ипотеки. Однако проект не стали расширять.

Эксперт подчеркнул, что влиять на менталитет нужно еще в дошкольном возрасте, когда у человека закладывается представление о семье и количестве детей. Важно рассказывать детям о важности традиционной семьи на уровне дошкольного и школьного образования.