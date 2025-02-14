Безальтернативные электронные выборы в России могут закрепить законодательно

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, согласно которому Центральная избирательная комиссия получит право решать, применять ли бумажные бюллетени на выборах федерального уровня, сообщил «Коммерсант». Документ разместили в электронной базе нижней палаты парламента.

«По решению ЦИК РФ на выборах в федеральные органы государственной власти голосование может проводиться без применения изготовленных на бумажном носителе бюллетеней», — говорится в тексте проекта.

Авторами документа стала группа депутатов во главе с главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом. Региональные избирательные комиссии также предложили наделить таким правом в ходе проведения местных выборов.

Ранее политолог Евгений Минченко заявил, что для сохранения уровня легитимности голосования стоит оставить бумажные бюллетени.