Политолог Минченко: для сохранения уровня легитимности голосования стоит оставить бумажные бюллетени

Политолог Евгений Минченко в беседе с ИА НСН выразил сомнения в том, что в России в скором времени возможен полный переход к электронному голосованию.

По словам собеседника издания, бумажные бюллетени должны оставаться основной формой голосования в стране, чтобы сохранять легитимность выборов.

«На мой взгляд, чтобы сохранять уровень легитимности политического процесса, надо оставить все возможности», — сказал он.

В случае электронного голосования существует не только риск фальсификаций, но и риск кибератак, добавил Минченко.