Без вести пропавшего участника ВОВ признали умершим спустя 83 года

Суд в Тамбовской области признал умершим без вести пропавшего участника Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствуют судебные материалы, которые оказались в распоряжении РИА «Новости» .

Стрелок Никифор Конобеев пропал без вести в феврале 1942 года. В суд с иском обратился прокурор Никифоровского района Тамбовской области.

«Объявление данного лица умершим является актом уважения к героическим подвигам тех, кто пожертвовал своей жизнью во имя свободы и независимости Родины», — подчеркнул прокурор.

Суд удовлетворил заявление прокурора в интересах России и признал Конобеева умершим.

Никифор родился 9 февраля 1914 года в селе Ярославка Никифоровского района Тамбовской области. В 1941-м его призвали на фронт, год спустя он пропал.

