Без траты средств в пустоту. Запрет на СМС во время звонков убережет от мошенников

Эксперт по безопасности Дворянский: запрет на СМС во время звонков — нужная мера

В Минцифры решили ввести запрет на отправку СМС во время голосового звонка. Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский в беседе с 360.ru отметил, что мера отвечает запросам современных реалий и помешает мошенникам обманывать своих жертв.

«Вполне хорошее, правильное, своевременное решение, потому что как раз большая часть злоумышленников использует отправку СМС в момент звонка», — пояснил он.

По мнению Дворянского, благодаря нововведению удастся предотвратить большую часть преступлений в сфере телефонного мошенничества. Эксперт напомнил, что основная задача злоумышленников — как можно быстрее отключить критическое мышление собеседника.

«[Им нужно, чтобы] человек быстро сделал какое-то нужное им действие, оно как раз именно в момент разговора происходит. Если СМС будет приходить позднее, у человека будет время критически осмыслить, подумать и вернуться уже с полноценным ответом. Поэтому это вполне себе рабочее решение», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Норму о запрете на СМС во время звонка, сообщили «Ведомости», планируют включить в обсуждаемый пакет из 30 мер по противодействию кибермошенничеству.

Дворянский пояснил, что в их число могут войти нововведения технического характера. Возможно, сам пользователь их даже не заметит.

«Например, ликвидность абонента, белые списки, различные базы данных злоумышленников», — перечислил специалист.

Не исключено, что система будет отслеживать и аномальное поведение пользователя — например, попытки взять огромное количество кредитов за несколько часов. Дворянский также подчеркнул, что все меры станут полезными — в пустоту деньги тратить никто не собирается.

«Реализация каждой меры стоит бюджетных средств, поэтому вряд ли кто-то будет делать что-то бесполезное. И жизнь это не осложнит точно, потому что мы направлены на безопасность», — заключил собеседник 360.ru.