Мошенники придумали новую схему для взлома «Госуслуг»

«Билайн» рассказал, как мошенники отправляют подарки, чтобы взломать «Госуслуги»

Мошенники придумали новый способ получать от россиян доступ к аккаунтам на «Госуслугах». Об этом сообщили РИА «Новости» в группе быстрого реагирования сотового оператора «Билайн».

«Они отправляют жертве цветы или другой подарок, а спустя несколько дней запрашивают „код подтверждения доставки“», — рассказали эксперты.

Если жертва сообщает этот код, то лишается доступа к «Госуслугам» и оказывается в долгах.

Ранее мошенники изменили одну из популярных схем обмана — так называемые безопасные счета.

Теперь они убеждают своих жертв не переводить деньги, а передавать их наличными через курьера, который предъявляет фальшивые документы сотрудника правоохранительных органов или называет некий секретный пароль.