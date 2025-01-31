Без связи с юриспруденцией. Чем плоха идея о наказании за участие в этнических ОПГ?

Адвокат Михальчик: идея о наказании за этнические ОПГ неприменима на практике

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» начали разработку законопроекта о введении уголовной ответственности за создание этнических ОПГ. Адвокат Алексей Михальчик в беседе с 360.ru рассказал, можно ли будет применять документ на практике.

«Есть определенные правила, по которым пишутся законы. <…> Эти правила достаточно четкие, в том числе когда мы говорим о статье УК. Она не должна допускать двояких толкований», — отметил он.

По словам Михальчика, судьям и следователям необходимо при расследовании и рассмотрении разделять понятия, а этническая принадлежность в современном мире — очень условная категория. Одни народы определяют свою национальность по матери, другие — по отцу.

«По сути, каждый записывается, как считает нужным. Графу „национальность“ у нас в паспортах вообще отменили», — напомнил адвокат.

В случае введения дополнений к статьям об организованных преступных сообществах и бандах могут возникнуть сложности с определением представителей того или иного этноса.

«Давайте назовем это юридическим популизмом. В народе, конечно, поддержат, но с юриспруденцией это не имеет никакой связи», — заключил Михальчик.

В конце сентября прошлого года в Москве задержали девять участников преступной группировки, которые занимались организацией нелегальной миграции в Россию.