Около 40 детей из Курской области начали посещать школу в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

В День знаний в школу № 34 в Подольске пошли около 40 ребят разного возраста, прибывшие в округ из Курской области. Их обеспечили всем необходимым для учебы.

Ребята из Курской области начали учебу в школе Подольска. Им приобрели все, что нужно для обучения, — от ручек и тетрадок до формы.

Адаптироваться в коллективах им помогут педагоги. С каждым ребенком начали проводить индивидуальную работу.

«При необходимости привлечем психологов. Опыт у педагогов уже есть, с 2022 года в этой школе учатся дети из Донецкой и Луганской Народных Республик», — прокомментировала директор школы № 34, муниципальный депутат Инна Горкавая.

Отметим, что из пункта временного пребывания в «Мечте» детей доставляют на занятия в школу и обратно на комфортабельном автобусе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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