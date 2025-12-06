Бесснежное начало декабря в Москве стало четвертым в XXI веке

В четвертый раз в XXI веке декабрь в российской столице начинается без снега. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Оказывается, бесснежное начало календарной зимы в Москве не редкость», — написал он.

По словам синоптика, первая пятидневка декабря без снежного покрова, как в 2025 году, наблюдалась также в 2006, 2008 и 2009 годах.

Леус добавил, что отчаиваться перед Новым годом не стоит: снег еще может порадовать горожан.

«В 2006 году снег лег только 19 декабря, а в 2008-м — и вовсе 23-го. Так что не все так грустно», — отметил специалист.

Ранее стало известно, что первые ощутимые холода придут в столицу во второй декаде месяца, когда начнется постепенная смена погоды.