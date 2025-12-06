Жителям Москвы и Подмосковья назвали срок прихода первых холодов

Метеоролог Позднякова: снег и мороз в Москву придут во второй половине декабря

Установившаяся в Москве и Московской области слабоположительная дневная температура останется до второй декады декабря, когда начнется постепенная смена погоды. Об этом в комментарии 360.ru рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости» метеоролог Татьяна Позднякова.

Она пояснила, что в ближайшие пять дней ночью в столичном регионе столбики термометров не опустятся ниже нуля, а днем жителям придется смириться со слабым плюсом.

Небольшие изменения в виде осадков во вторник, 9 декабря, принесет с собой атлантический циклон. Но дневная температура останется положительной, и вместо снега ожидается небольшой дождь.

«Глубокого тыла этого циклона пока не видно. Поэтому понижение температуры и осадки хотя бы в виде небольшого снега вероятны только во второй декаде декабря. Половину месяца мы останемся с положительной температурой в течение большего времени суток», — заявила Позднякова.

Синоптик добавила, что постоянно поставляющие теплый воздух атлантические циклоны не дают декабрю вступить в свои права первого зимнего месяца. Поэтому нужно дождаться, когда между ними вклинится гребень арктического антициклона, который принесет снег и морозы.

«Этого стоит ждать только в середине месяца. Но как долго зимняя погода задержится, пока говорить рано», — добавила собеседница 360.ru.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что декабрь 2025 года сохранит статус очень теплого месяца с превышением климатической нормы на 3-5 градусов. Он напомнил, что ноябрьская погода тоже оказалась аномально теплой, что повлияло на наступившую зиму.