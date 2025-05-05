«Бессмертный полк» зарегистрировал эмблему в Роспатенте

Общероссийское движение «Бессмертный полк» зарегистрировало в Роспатенте эмблему, под которой акция пройдет 9 Мая. Информацию об этом опубликовали на сайте ведомства.

Эмблема представляет собой красную звезду с белым изображением Георгия Победоносца и названием акции. Во втором варианте она выполнена с использованием золотистого цвета.

Из документа следует, что заявки на регистрацию эмблемы подали в Роспатент еще в середине октября 2023 года. Решение по ним ведомство приняло в апреле 2025-го. Действовать оно будет до 2033 года.

Знак можно будет использовать при производстве одежды, автомобилей, ювелирных изделий, посуды и прочих товаров. Также в перечне приводятся патроны и боеприпасы.

Ранее стало известно, что в Подмосковье в 2025 году «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Власти приняли такое решение из соображений безопасности.