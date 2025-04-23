Андрей Воробьев: «Бессмертный полк» в Подмосковье пройдет онлайн в 2025 году

Народная акция «Бессмертный полк» в Подмосковье пройдет онлайн в 2025 году, рассказал губернатор Андрей Воробьев . Решение приняли с правоохранительным блоком из соображений безопасности.

«„Бессмертный полк“ в этом году у нас проходит в онлайн-формате. Мы будем информировать и приглашать всех, у кого есть желание поучаствовать в очень важном и традиционном мероприятии», — сказал глава Подмосковья.

Благодаря акции почтут память всех, кто встал на защиту родины в годы Великой Отечественной войны. Взвесив все за и против в этом году, в Подмосковье сделали выбор в пользу онлайн-шествия — оно тоже востребовано и объединяет миллионы людей.

«Очень надеюсь, что и в наших школах соответствующая работа по информированию будет проведена», — добавил Андрей Воробьев.

По всей России акция «Бессмертный полк» в 2025 году пройдет в смешанном формате.

Из соображений безопасности от очного шествия «Бессмертного полка» отказались регионы, граничащие с Украиной: Белгородская, Курская, Воронежская, Саратовская и Ростовская области, а также Крым.