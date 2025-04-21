«Бессмертный полк» в Калининграде пройдет в очном формате

Шествие «Бессмертного полка» в День Победы состоится в Калининграде в очном режиме. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор области Алексей Беспрозванных.

Торжественная программа начнется в 10:00 по местному времени (11:00 — по московскому) с парада. Строй пройдет от улицы Черняховского через площадь Победы, мимо Северного вокзала и городской администрации, до мемориала 1200 воинам-гвардейцам. Беспрозванных пригласил всех на шествие и пообещал, что придет на него сам.

«Для многих россиян акция стала традицией, в том числе и для моей семьи», — подчеркнул глава региона.

О том, где в городах области можно будет сделать фотографии и плакаты, он сообщит отдельно.

Ранее сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева сообщила, что в некоторых городах «Бессмертный полк» пройдет очно. При этом мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пока не делали никаких официальных заявлений о формате шествия.