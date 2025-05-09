«Бессмертный полк» в «Артеке» объединил около 4000 участников

«Бессмертный полк» в «Артеке» объединил почти 4000 детей и взрослых из 35 стран

В международном детском центре «Артек» прошла акция «Бессмертный полк». В шествии участвовали около четырех тысяч детей и взрослых из 35 стран мира, сообщили в пресс-службе центра.

«Шествие объединило потомков разных народов и национальностей в стремлении почтить память 27 миллионов, павших в Великой Отечественной войне, и поблагодарить тех, кто сегодня с нами», — уточнили в «Артеке».

В акции участвовали ветераны, артековцы, сотрудники детского центра, представители СК России, волонтеры и участники спецоперации.

Среди воспитанников «Артека» были дети из Австралии, Аргентины, Китая, Канады, Мексики, США, Турции, ОАЭ, Финляндии и многих других стран. Участники акции прошли по набережной детского центра с портретами своих дедов и прадедов, бабушек и прабабушек.

В пресс-службе «Артека» отметили, что «вечно молодые герои, как живые, шествовали вместе со своими родными по дорогам страны детства», которую они защитили от немецко-фашистских захватчиков.

В акции также участвовал директор центра Константин Федоренко. Он нес портрет своего деда –Михаила Андреевича Федоренко, призванного в Красную Армию в 1943 году. По его словам, советский народ-победитель заслужил этот великий праздник, а их потомки не только гордятся своими героями, но и сопричастны к этому событию.

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