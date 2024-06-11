Бессараб: индексация для работающих пенсионеров нужна, чтобы поддержать трудящееся население пожилого возраста

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Москвой 24» прокомментировала предложение Владимира Путина о том, чтобы работающим пенсионерам в России с 2025 года снова начали индексировать пенсии.

По словам депутата, такая мера необходима, чтобы поддержать в стране население пожилого возраста. Бессараб отметила, что экономика России нуждается в опытных специалистах.

«Экономика страны сейчас нуждается в рабочей силе. Мы нуждаемся сегодня в опытных, квалифицированных специалистах, которые могут также составить костяк наставничества для молодежи», — сказала она.

В беседе с изданием парламентарий также выразила надежду, что ежегодная индексация для работающих и неработающих пенсионеров выровняется, и их пенсия начнет увеличиваться на равный процент.