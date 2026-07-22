Бесплатным проездом в Подмосковье обеспечили 800 тысяч пенсионеров

В Московской области различную социальную помощь получают 1,63 миллиона жителей старшего возраста. Более половины из них обеспечили бесплатным проездом по социальной карте, сообщила пресс-служба «Единой России».

При этом около 30 тысяч человек ежегодно используют возможность бесплатной доставки до медучреждений региона для проведения обследований. По словам депутата Мособлдумы от «Единой России» Андрея Голубева, за счет средств федерального бюджета на эти цели приобрели 54 автомобиля.

В Луховицком городском округе для подвоза используется комфортабельный автобус, который предоставляет Луховицкий центр соцобслуживания и реабилитации. Он привозит пациентов в центральную больницу и отвозит обратно домой. В 2025 году услугой воспользовались более 400 жителей старше 65 лет, за первое полугодие 2026-го — еще 215.

«Иногда бывает в крупные села приезжает наш медицинский комплекс, и тогда автобус объезжает соседние населенные пункты, чтобы доставить людей к месту работы этого комплекса. Наша задача — чтобы жители отдаленных населенных пунктов не чувствовали себя обделенными в плане получения медицинских услуг», — отметила главного врача Луховицкой больницы Наталья Киндякова.

Вера Симонова из села Городна высоко оценила услугу доставки. По ее словам, теперь на поездку до города не нужно тратить силы.

«Бывает, что в больнице надо пройти обследование, получить направление. И это не только комфортно, но и приятно: пока едем, говорим с друзьями, обсуждаем жизнь родного села», — заключила она.

В Московской области более 30% населения пользуются различными мерами поддержки, предусмотренными Народной программой «Единой России». Самые многочисленные категории льготников: семьи с детьми, пенсионеры и люди с инвалидностью.

В числе наиболее востребованных мер для людей старшего возраста в Подмосковье: бесплатный проезд по социальной карте, компенсация ЖКУ и региональная доплата к пенсии.