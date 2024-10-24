Врач-репродуктолог Белоусова: женщины стали чаще прибегать к процедуре заморозки яйцеклеток

В России набирает популярность процедура по заморозке яйцеклеток. Чаще всего услугой пользуются женщины в возрасте от 30 до 38 лет, которые не планируют беременность в ближайшее время. Об особенностях этой манипуляции рассказала врач-репродуктолог Надежда Белоусова в интервью «Снобу» .

По словам специалиста, после 35 лет заметно снижается качество яйцеклеток, что уменьшает шансы успешного оплодотворения. К сожалению, повлиять на этот момент невозможно, поэтому с замороженными материалами проще родить ребенка.

Однако этот вариант до последнего остается запасным, в приоритете всегда самостоятельная беременность. Процесс взятия яйцеклеток проходит под седацией. После изучения эмбриологами их переносят в сосуд с жидким азотом, который хранится десятилетиями в криобанке, резюмировала Белоусова.