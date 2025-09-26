Беременным россиянкам предложили разрешить работать по 6 часов в день

Депутаты партии «Справедливая Россия — За правду» предложили сократить рабочий день беременной женщины до шести часов с сохранением полной зарплаты. Обращение с инициативой направили вице-премьеру Татьяне Голиковой, сообщило РИА «Новости» .

Авторами инициативы стал лидер фракции Сергей Миронов и глава комитета ГД по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

«Предлагаем закрепить в Трудовом кодексе России право беременной женщины на сокращенный рабочий день продолжительностью не более шести часов с сохранением полной заработной платы», — заявили в письме.

Миронов отметил, что такие меры помогут женщинам снизить уровень физических и эмоциональных нагрузок на организм. Стресс и переработки негативно влияют на беременность, но будущие матери продолжают работать, потому что не хотят потерять зарплату или должность.

Кроме того, период беременности — это большая физиологическая перестройка. Работа в течение восьми часов может негативно сказаться на здоровье, отметил Миронов.

Ранее депутаты СРЗП предложили предоставлять оплачиваемый отпуск мужчинам по уходу за беременными женами. По мнению авторов инициативы, такая мера укрепит семейные ценности.