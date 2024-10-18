Адвокат Алешкин счел неэффективными письма беременным с призывом не делать аборт

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассылать беременным письма с призывом не делать аборт. На взгляд парламентария, такие меры улучшат демографию в РФ. В беседе с « ФедералПресс » идею прокомментировал адвокат Андрей Алешкин.

По его словам, реализация инициативы вряд ли продемонстрирует эффективность.

«Такие письма не приведу к результату, на который надеются, так как в основе отказа от ребенка или аборта лежат сугубо экономические вопросы, а не духовные», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что подобные предложения заслуживают поддержки. Однако конкретно на эту идею рассчитывать не стоит, считает адвокат.