Беременные получат новое пособие в случае увольнения из-за ликвидации организации

Уволенные с места работы в связи с ликвидацией организации беременные женщины получат новое пособие в размере прожиточного минимума. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на поправки комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Поправка вводит новое пособие в размере прожиточного минимума по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций. Сейчас эта сумма находится на уровне 300 рублей.

Ранее стало известно, что начиная с 2025 года российские женщины смогут получить до 794 тысяч рублей в качестве пособия по беременности и родам. В настоящее время максимальный размер пособия составляет 565 тысяч рублей.

При этом работающие матери в 2025 году смогут получить до 69 тысяч рублей по уходу за ребенком до полутора лет. На сегодняшний день сумма этой выплаты составляет 49 тысяч рублей.

Денежный рост объясняется тем, что Фонд социального страхования и Пенсионный фонд и объединяется в Социальный фонд, поэтому введут единый тариф страховых взносов.