Берег бухты Витязь в Приморье завалило мертвыми креветками

Берег бухты Витязь в Приморье усыпан множеством мертвых креветок. Видео с места событий опубликовало РИА «Новости» в Telegram-канале .

Ученый Дальневосточного отделения Российской академии наук Сергей Масленников рассказал агентству, что причиной массовой гибели ракообразных может быть вредоносное цветение микроводорослей.

«Такое же явление было в прошлом году в Амурском заливе в районе станции Океанская во Владивостоке», — сказал он.

Еще есть другая версия произошедшего — газовая эмболия. Под панцирем креветок выделяется газ, из-за которого они всплывают на поверхность и погибают. Такое явление связано с изменением температурного режима воды.

Ранее более 150 малых косаток нашли на берегу австралийского штата Тасмания. Это первый подобный случай в штате за последние 50 лет. Что именно заставило животных выбросится на берег — неизвестно.