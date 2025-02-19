Более 150 малых косаток нашли на берегу в Тасмании. Такого не было уже 50 лет
ABC: в Тасмании выбросились на берег более 150 малых косаток
Более 150 малых косаток выбросились на берег австралийского штата Тасмания. Большая часть из них жива, сообщил местный телеканал ABC.
«На берег выбросились 157 самцов косатки, что стало первым подобным случаем в штате примерно за 50 лет. Неизвестно, почему животные оказались на мели», — заявило издание.
Животных заметили на берегу неподалеку от реки Артур на крайнем северо-западе Тасмании. Представитель службы охраны парков и дикой природы Тасмании (PWS) Брендон Кларк считает, что они могли находиться там от 24 до 48 часов.
Местные власти приняли решение усыпить 90 выживших косаток из-за того, что экипажи, работающие на месте, отмечают неблагоприятные океанские условия, которые прогнозируются и на ближайшие дни, а также отдаленность района.
«После экспертной оценки ветеринаров дикой природы мы приняли решение подвергнуть животных эвтаназии», — заявил сказала диспетчер PWS Шелли Грэм.
Ранее сотрудники МЧС России на Камчатке спасли находящуюся на мелководье косатку. По данным министерства, происшествие с млекопитающим случилось на лимане в Охотском море, рядом с селом Устьевое. Из-за отлива и мелководья молодая самка не могла дышать, на ее теле появились трещины.