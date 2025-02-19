Более 150 малых косаток нашли на берегу в Тасмании. Такого не было уже 50 лет

ABC: в Тасмании выбросились на берег более 150 малых косаток

Более 150 малых косаток выбросились на берег австралийского штата Тасмания. Большая часть из них жива, сообщил местный телеканал ABC .

«На берег выбросились 157 самцов косатки, что стало первым подобным случаем в штате примерно за 50 лет. Неизвестно, почему животные оказались на мели», — заявило издание.

Животных заметили на берегу неподалеку от реки Артур на крайнем северо-западе Тасмании. Представитель службы охраны парков и дикой природы Тасмании (PWS) Брендон Кларк считает, что они могли находиться там от 24 до 48 часов.

Местные власти приняли решение усыпить 90 выживших косаток из-за того, что экипажи, работающие на месте, отмечают неблагоприятные океанские условия, которые прогнозируются и на ближайшие дни, а также отдаленность района.

«После экспертной оценки ветеринаров дикой природы мы приняли решение подвергнуть животных эвтаназии», — заявил сказала диспетчер PWS Шелли Грэм.

Ранее сотрудники МЧС России на Камчатке спасли находящуюся на мелководье косатку. По данным министерства, происшествие с млекопитающим случилось на лимане в Охотском море, рядом с селом Устьевое. Из-за отлива и мелководья молодая самка не могла дышать, на ее теле появились трещины.