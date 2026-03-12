12 марта 2026 02:08 Такси по телефону и наличные в кошельке. Как не пропасть в Москве без мобильного интернета Корнейчук: в условиях сбоев мобильного интернета стоит иметь при себе наличные 0 0 0 Фото: Artem Sobolev/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Перебои в работе мобильного интернета в Москве продолжаются уже несколько дней. Жители разных районов столицы столкнулись с периодически исчезающей связью и недоступностью привычных всем сервисов. Сбои затронули курьерские службы, такси и небольшие торговые точки. Что делать при внезапных отлучениях мобильного интернета, разобрался 360.ru.

Москва погрузилась в цифровой детокс

Первыми, кто сообщил о сбоях мобильного интернета, стали жители южных районов Москвы. Привычные значки 4G исчезли на гаджетах 5 марта. Горожане заметили, что несмотря на отсутствие сети, сайты из белого списка продолжили открываться. За несколько дней сбои в работе мобильного интернета охватили большую часть районов столицы, а также затронули некоторые ветки метро, оставив доступным только подземный Wi-Fi. Представители операторов связи «Т2» и «Мегафон» в комментарии «Коммерсанту» заявили, что сети работают в штатном режиме и с их стороны никаких ограничений нет. Исключением стал только «Вымпелком» (бренд «Билайна»).

«На данный момент в некоторых районах Москвы сеть действительно может работать с прерываниями в связи с внешними ограничениями. Ждем восстановления доступа вместе с вами», — заявили в пресс-службе.

Источник РБК на рынке информационной безопасности объяснил сбои в мобильном интернете работой Минцифры по блокировке сайтов, не вошедших в белый список. «По регионам это тестирование идет уже давно, сейчас оно дошло до Москвы», — заявил собеседник журналистов.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Министерство эту информацию не подтверждало. Эта версия вызвала критику со стороны Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ). Там заявили, что если во время сбоев мобильного интернета для пользователей доступны только крупнейшие сервисы из белого списка, то это приводит к нарушении правил конкуренции. «Любой легально работающий российский сервис, оказывающий услуги населению, должен сохранять свою доступность», — подчеркнули в АКИТ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что все отключения и ограничения связи проходят в строгом соответствии с законодательством и направлены на обеспечение безопасности. «Если спрашивать, насколько долго продлятся эти действия, — настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан. Думаю, что здесь и у граждан не может быть сомнений», — сказал он. Песков добавил, что проблемы, с которыми сейчас столкнулся бизнес в связи с отключением мобильного интернета, должны стать предметом для разбирательства профильных ведомств, чтобы они выработали решение найти способ минимизации потерь.

Как сбой мобильного интернета ударил по бизнесу

Среди наиболее пострадавших от сбоев в работе мобильного интернета оказались курьерские службы, такси, каршеринг, сфера услуг и небольшие торговые точки, использующие терминалы для оплаты с сим-картами, а также целый ряд онлайн-магазинов, ставших недоступными для покупателей.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Источник «Коммерсанта» на IT-рынке оценил совокупный ущерб для столичного бизнеса за пять дней сбоев мобильного интернета в сумму от трех до пяти миллиардов рублей.

Ведущий эксперт «Актион Бухгалтерия» Алла Старченко в беседе с РБК заявила, что онлайн-магазины столкнулись с падением выручки, потому что покупатели не смогли найти и оформить товары на сайтах, а также провести оплату. «Клиенты не могут связаться с продавцами через мессенджеры и чат-боты, оформление и обработка заказов и заявок происходят с большими задержками. Служба доставки и курьеры не могут получить и подтвердить заказы, опаздывают и теряются, поскольку онлайн-навигаторы не работают или путают маршруты. Также не работает система онлайн-записей, что особенно актуально для сферы услуг», — перечислила она. Еще одна проблема с отсутствием мобильного интернета для небольших торговых точек оказалась в выдаче электронного чека клиенту и оператору фискальных данных для последующей передачи в налоговую службу. «Пока нет связи, отправить электронный чек покупателю и в налоговую не получится», — заявила эксперт «СКБ Контур» по кассовому законодательству Оксана Кобзева. Директор юридической фирмы «ФБК Legal» Николай Исаев обнадежил представителей бизнеса, напомнив, что в онлайн-кассах есть специальные накопители, которые автоматически передают данные профильным ведомствам после подключения к сети.

Кобзева добавила, что в таких случаях покупателю на руки можно выдать бумажный чек с временем и датой покупки. Эти же данные в цифровом виде получит налоговая служба и продавец избежит претензий.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Таксист Илья Лещев в комментарии 360.ru рассказал, что из-за сбоя мобильного интернета он работает через сервис «Мой район» от «Яндекса», где выбирает заказы в любой точке Москвы кроме центральных районов, так как там сбои мобильного интернета особенно сильные. «Раньше были проблемы только с геолокацией, а сейчас еще и с интернетом. Вечером многие едут из центра домой до пригородов, до области, а это хороший заказ. Поэтому это приносит и дискомфорт, и убыток в заработке», — завил водитель. Автоюрист Александр Шумский сообщил, что сервис «Яндекс Такси» из-за сбоев мобильного интернета ввел для водителей новую систему приема заказов. Теперь они после выхода на линию могут включить режим «без сети» и позвонить по обычному номеру телефона и нажать цифру 1. Сервис начнет поиск пассажира и сам перезвонит водителю для передачи адреса. На решение брать заказ или нет водителю отвели 25 секунд. «Вот такая у нас теперь цифровая реальность», — резюмировал Шумский. По данным телеграм-канала «Новости Москвы», около столичных вокзалов появились бомбилы — нелегальные таксисты. Из-за неработающего мобильного интернета они предлагают приезжающим воспользоваться их услугами, но уже по тройной цене.

Что делать москвичам в условиях сбоев мобильного интернета?

Москва — один из лучших городов в мире в плане различных сервисов, доступных через мобильный интернет. Горожане к ним привыкли и расслабились, поэтому когда возникли проблемы со связью, то выяснилось, что многие просто разучились планировать. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Региной Ореховой заявил IT-эксперт и ведущий канала PRO Hi-Tech Илья Корнейчук. Он подчеркнул, что в условиях отключения связи необходимо следовать некоторым советам.

«Лучше носить при себе какую-то сумму наличных или иметь пластиковую карту на случай оплаты. Лучше что-то заранее купить, чтобы оно просто было. Чтобы не возникла такая ситуация, когда тебе срочно что-то нужно, а ты не сможешь это оплатить», — заявил Корнейчук.

Эксперт добавил, что курьеры из службы доставки вполне могут пользоваться мобильными картами без построения маршрута. При этом эти сервисы заинтересованы в быстрой доставке заказов и обязательно внедрят необходимые функции. «Но если ограничения связаны с вопросами безопасности, то подождать курьера немного больше — это не самая большая проблема», — подчеркнул Корнейчук.

Он отметил, что москвичи столкнулись с ограничениями в работе мобильного интернета совсем недавно, и сама система белых списков пока реализована не в полной мере. Но профильные службы уже увидели, с какими сервисами возникли проблемы, и в ближайшее время они снова станут доступны, чтобы горожане могли купить товары или оплатить услуги.

«Логично предположить, что сейчас начнется работа по расширению всех этих сервисов внутри белых списков. Если нет, то это доработают в самое ближайшее время. По крайней мере, мне это видится так», — добавил эксперт. При этом он подчеркнул, что иностранные мессенджеры в белые списки точно не попадут, но туда включат все отечественные сервисы, к которым все давно привыкли.