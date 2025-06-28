Белорусские таможенники пресекли ввоз из Европы 100-килограммовой партии гашиша

В Белоруссии пресекли ввоз партии гашиша весом 100 килограммов из Европы. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного таможенного комитета.

«Белорусские таможенники пресекли ввоз из Европы в Беларусь около 100 кг гашиша. Перемещение крупной партии наркотика организовали литовцы и белорусы по предварительному сговору», — уточнили в ведомстве.

Наркотики были тщательно спрятаны — их упаковали в 180 вакуумных пакетов и разместили в полостях под полом грузовика, принадлежавшего литовскому перевозчику. Машина направлялась через пункт пропуска «Каменный Лог», в документах значилось, что везут концентрированное грушевое пюре. Однако при досмотре с помощью сканера сотрудники Гродненской таможни заметили посторонние вложения.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — гашиш. Возбуждено уголовное дело, фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее жительница Самарской области получила девять лет колонии за распространение наркотиков.