Жительница Самарской области получила девять лет колонии за распространение наркотиков

Суд Волжского района Самарской области вынес приговор 32-летней местной жительнице по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщил сайт Sovainfo.ru .

Правоохранители инициировали обыск после получения оперативных данных. У фигурантки обнаружили электронные весы, изоленту, алюминиевую фольгу и пакет с неизвестным веществом. Экспертиза подтвердила, что внутри находился наркотик.

Женщина признала вину. Ей назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.