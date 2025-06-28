Жительница Самарской области получила девять лет колонии за распространение наркотиков

Суд Волжского района Самарской области вынес приговор 32-летней местной жительнице по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщил сайт Sovainfo.ru.

Правоохранители инициировали обыск после получения оперативных данных. У фигурантки обнаружили электронные весы, изоленту, алюминиевую фольгу и пакет с неизвестным веществом. Экспертиза подтвердила, что внутри находился наркотик.

Женщина признала вину. Ей назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте