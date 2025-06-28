Жительница Самарской области получила девять лет колонии за распространение наркотиков

Суд Волжского района Самарской области вынес приговор 32-летней местной жительнице по делу о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщил сайт Sovainfo.ru.
Правоохранители инициировали обыск после получения оперативных данных. У фигурантки обнаружили электронные весы, изоленту, алюминиевую фольгу и пакет с неизвестным веществом. Экспертиза подтвердила, что внутри находился наркотик.
Женщина признала вину. Ей назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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