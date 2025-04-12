Белка с бельчонком устроили беспорядок на балконе квартиры в Ховрине

Белку с бельчонком заметила жительница столичного района Ховрино. Рано утром зверьки устроили погром на балконе, сообщил источник 360.ru.

«Они носятся по балкону и сейчас все цветы разнесут», — пожаловалась хозяйка квартиры на Зеленоградской улице.

Женщине сначала посоветовали обратиться в департамент природопользования. После сообщения о том, что белки бросаются на окна, на место ЧП выехали спасатели.

UPD. Животных поймали и выпустили на волю.

Джаней Линн из города Пуэбло рассказала, как ей удалось приручить чупакабру, которая повадилась ходить к ней в гости. Зверь длиной около 76 сантиметров с густой и грубой коричневой шерстью, длинными лапами и крысиной мордой приходил к дому, чтобы полакомиться кошачьим кормом.

Специалисты не смогли определить, что это за животное, и предположили, что речь идет о барсуке, росомахе или медведе.