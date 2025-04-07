Белгородского губернатора снова приняли за мошенника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вновь попал в ситуацию, когда его приняли за телефонного мошенника. Видеозапись разговора с жителями региона он опубликовал в своем Telegram-канале.

В понедельник, 7 апреля, во время телефонного разговора с жительницей Белгорода Гладков хотел уточнить информацию о восстановлении жилья после обстрела.

Женщина засомневалась в подлинности голоса губернатора. Она заявила, что не верит в то, что действительно разговаривает с Гладковым.

«Ну, знаете, я что-то прямо не верю в этот голос. Но я могу ответить кому угодно: все мне сделали», — сказала жительница Белгорода.

Губернатор поблагодарил женщину за ответ и подчеркнул, что в свете активности телефонного мошенничества подобная реакция была оправдана.

Несколько дней назад Гладков также обзванивал собственников, чье жилье пострадало от атак со стороны ВСУ в Белгородской области. Одна из жительниц приняла его за мошенника.