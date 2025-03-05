Белгородского губернатора перепутали с мошенником

Жительница Белгорода не узнала Гладкова по голосу и приняла его за мошенника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обзванивал собственников, чье жилье пострадало от атак со стороны ВСУ, чтобы проконтролировать выполненный ремонт. Одна из жительниц приняла его за мошенника. Видеозапись разговора губернатор опубликовал в своем Telegram-канале .

«Я музыкант, и я слышу, что вы не Гладков», — ответила жительница Белгорода по телефону.

Гладков объяснил в канале, что по понедельникам он связывается с собственниками жилья, чтобы проконтролировать качество восстановления. По его словам, не до всех удается дозвониться, а некоторые даже не верят, что им звонил губернатор.

«Кто-то берет трубку с подозрением. <…> Но правильно, что люди с сомнением относятся к звонкам от незнакомых людей и перепроверяют», — подчеркнул глава региона.

Ранее украинский дрон врезался в Белгородской области в коммерческое здание. В результате ЧП повреждения получили несколько фасадных панелей. Также от атаки пострадала линия электропередачи.