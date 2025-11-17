Белгородские чиновники отчитались о работе с помощью сгенерированных ИИ карпов

Администрация Ракитянского района Белгородской области отчиталась о проделанной работе по запуску молодых карпов в пруд фотографией, сделанной с помощью нейросети. Запись опубликовали на ее странице во «ВКонтакте».

Подписчики заметили, что на изображении рыбы будто летают, и упомянули об этом в комментариях к публикации.

«Ну, хотя бы не акулы. До компании к „летающим карасям“ надо запустить и „шагающих карасей“», — написали пользователи соцсети.

В администрации после этого признали нереалистичность фотографии и пообещали попозже сделать настоящие снимки.

«Уважаемые подписчики! Спасибо за внимательность и интерес к посту! Изображение создано с помощью нейросетей. Постараемся вернуться к новости в сезон и сделать реальные фото!» — объяснились в пресс-службе.

Ранее нейросеть помогла петербуржцу выжить после запоя.