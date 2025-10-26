ChatGPT помог петербуржцу выжить после запоя

Mash: ИИ уговорил ушедшего в запой в Петербурге мужчину вызвать скорую

Житель Санкт-Петербурга несколько дней подряд находился в затяжном запое. Мужчина выжил благодаря совету искусственного интеллекта, сообщил Telegram-канал Mash .

Пьяный петербуржец в какой-то момент обратил внимание на симптомы интоксикации организма. У него начались судороги, затруднилось дыхание и резко ухудшились когнитивные функции.

Однако 27-летний мужчина не пошел в поликлинику, считая это бессмысленным. Вместо этого житель Петербурга обратился за помощью к чат-боту ChatGPT. Нейросеть распознала у него признаки опасного состояния и рекомендовала вызвать медицинскую помощь.

В итоге врачи диагностировали у мужчины алкогольный психоз. Петербуржца оперативно госпитализировали и спасли ему жизнь.

Ранее в Сингапуре мужчина пытался отсудить детей у бывшей жены с помощью фейковых прецедентов, выдуманных чат-ботом ChatGPT. Однако суд отказал ему в иске.