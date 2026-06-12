Бейсджампер Бойцов прыгнул с парашютом с башни «Москва-Сити» в День России

пресс-служба Дирекции Всемирного фестиваля молодежи.
Фото: пресс-служба Дирекции Всемирного фестиваля молодежи.

Подмосковный спортсмен-экстремал Сергей Бойцов в честь Дня России 12 июня прыгнул с парашютом и дымовой шашкой в виде триколора с 338-метровой башни «Меркурий» в «Москва-Сити». Об этом сообщила пресс-служба Дирекции Всемирного фестиваля молодежи.

Бойцов признался, что каждый прыжок — возможность выйти за пределы привычного и доказать, что невозможное станет возможным благодаря упорству.

«Именно смелость, трудолюбие, взаимная поддержка и умение работать в команде отличали страну и ее людей. Прыжок мы посвятили Дню России», — подчеркнул он.

пресс-служба Дирекции Всемирного фестиваля молодежи.
Фото: пресс-служба Дирекции Всемирного фестиваля молодежи.

Спортсмен добавил, что Россия всегда славилась целеустремленными, смелыми и сильными людьми.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большая часть граждан гордится историей России. Около 78% респондентов признались, что считают культуру и искусство страны предметом для гордости, а 79% — природные богатства.

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