Бейсджампер Бойцов прыгнул с парашютом с башни «Москва-Сити» в День России
Подмосковный спортсмен-экстремал Сергей Бойцов в честь Дня России 12 июня прыгнул с парашютом и дымовой шашкой в виде триколора с 338-метровой башни «Меркурий» в «Москва-Сити». Об этом сообщила пресс-служба Дирекции Всемирного фестиваля молодежи.
Бойцов признался, что каждый прыжок — возможность выйти за пределы привычного и доказать, что невозможное станет возможным благодаря упорству.
«Именно смелость, трудолюбие, взаимная поддержка и умение работать в команде отличали страну и ее людей. Прыжок мы посвятили Дню России», — подчеркнул он.
Спортсмен добавил, что Россия всегда славилась целеустремленными, смелыми и сильными людьми.
Ранее опрос ВЦИОМ показал, что большая часть граждан гордится историей России. Около 78% респондентов признались, что считают культуру и искусство страны предметом для гордости, а 79% — природные богатства.