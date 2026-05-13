Беглов озвучил число строящихся на верфях Петербурга кораблей

Губернатор Беглов: в Петербурге сейчас возводят более 40 кораблей и судов

В Петербурге сейчас строятся более 40 кораблей и судов. Об этом в ходе выступления перед Законодательным собранием города заявил губернатор Александр Беглов.

По его словам, в 2025 году Санкт-Петербург передал заказчикам семь кораблей. Он добавил, что власти подписали рекордный контракт на модернизацию Северной верфи на 300 миллиардов рублей.

В прошлом году индекс промышленного производства увеличился в городе на 5,4%. Это в четыре раза выше средних по России показателей, обратил внимание губернатор в своем докладе.

Также Беглов рассказал, что Петербург подтвердил статус одного из ключевых экономических центров страны. В мегаполисе развивается транспортная инфраструктура, благоустройство, сферы образования и здравоохранения.

Ранее губернатор обозначил сроки строительства нового моста через Неву. Переправу начнут возводить в июне 2026 года, она станет частью платной Широтной магистрали и поможет разгрузить центр города.